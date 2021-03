Felice Mazzu kijkt vooruit naar de lonkende titel: "De wil om te winnen moet intact blijven!"

De deadline van de historische titel nadert. Het is nog maar een kwestie van weken of zelfs dagen. In afwachting dat er mathematische zekerheid is over de titel moet Union nu vrijdag tegen Lierse Kempenzonen, voor het laatste kwart van de competitie, verder gaan op zijn elan.

Op de website van Union gaf Felice Mazzu een interview over de match tegen Lierse Kempenzonen van dit weekend maar ook kijkt hij al vooruit naar de titel die lonkt.

Na het bezoek van Lommel wacht er opnieuw een wedstrijd met een aantal valkuilen. Nietwaar Felice Mazzu?

‘Ik had iedereen gewaarschuwd dat we het moeilijk zouden hebben tegen een Lommel van wie de kwaliteiten overduidelijk zijn. Maar ik kan tevreden terugblikken op de prestatie van de spelers. Het was uiteraard jammer dat we zo snel dat tegendoelpunt pakten, vooral omdat het ons al eerder was overkomen. Op dat vlak moeten we nog stappen zetten. Tegen Lierse zal ik hetzelfde discours geven. Het is een ploeg die week na week vooruitgang boekt en die op hun eigen veld moeilijk te manoeuvreren zijn…’

Is het niet lastig om telkens opnieuw te presteren wanneer het doel zo dichtbij is?

‘Daar moet je doorheen kijken. Ik zou daarentegen zelfs willen zeggen: we mogen niets afgeven. De wil om te winnen moet intact blijven en we mogen zeker niet beginnen te speculeren. Het maakt niet of we volgende week of een week later de titel winnen. Laten we niet te ver vooruitkijken. Het belangrijkste is om kampioen te worden en we moeten ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk gebeurt. Kwestie van het einde van het seizoen op een serene manier te beleven.’