Extra tik voor vier Spaanse clubs in barre coronatijden, onder meer Real Madrid en Barcelona zien miljoenen door de neus geboord worden

Overal in Europa kreunen voetbalclubs -groot en klein- onder de coronacrisis Nu moeten vier Spaanse clubs nog een extra financiële uppercut incasseren.

De Spaanse belastingdienst moet toch extra belasting gaan innen bij de voetbalclubs Real Madrid, FC Barcelona, Athletic en Osasuna. De vier clubs betaalden sinds 1990 een lagere winstbelasting omdat de Spaanse fiscus hen als non-profitorganisatie aanmerkte.

De Europese rechter in hoger beroep heeft echter beslist dat de belastingregeling waarvan zij profiteerden niet is toegestaan. Daarmee gaf de Spaanse overheid de clubs al die jaren dus verboden staatssteun. Het gaat om vele miljoen euro's en dat zullen de clubs zeker voelen in coronatijden.