Maakt Kemar Roofe binnenkort als international deel uit van een ambitieus project ?

Het nationale elftal van Jamaica hoopt binnenkort een resem aan nieuwe spelers aan de selectie toe te kunnen voegen, waaronder Kemar Roofe. De 28-jarige aanvaller werd omwille van zijn Jamaicaanse afkomst in 2019 al eens opgeroepen, maar hij weigerde toen. Ondertussen lijkt de kans toch echt wel onwaarschijnlijk dat de ex-aanvaller van Anderlecht nog een plekje in de selectie van The Three Lions zal veroveren. Dat zou Roofe zomaar eens op andere gedachten kunnen zetten.

Jamaica heeft grote ambities, want zoals Sports Max Caribbean onthulde, overweegt de voorzitter van de federatie onder meer Demarai Gray (Bayer Leverkusen), Max Aarons (Norwich City), Nathan Redmond (Southampton), Mason Holgate (Everton) en Liam Moore (Reading) op te roepen.

JFF President Michael Ricketts confirmed all of these players (except Max Aarons) listed + Michail Antonio have or are in the process of acquiring passports for Jamaica MNT



