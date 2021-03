OHL-speler Malinov na knappe zege tegen Antwerp beducht voor volgende opponent: "Die staan niet op hun plaats"

Kristiyan Malinov kreeg recent nog mooie woorden van zijn coach bij OHL, Marc Brys. De Bulgaar is een belangrijke factor geworden op het middenveld. Dat bleek ook tegen Antwerp en het is de bedoeling om dat niveau nog even aan te houden.

Bijvoorbeeld zaterdag, wanneer Leuven de verre verplaatsing naar de Oostkantons maakt. Tegen de nummer 14 van het klassement moet de zege er in zitten, al is Malinov eerder voorzichtig. "Ik vind Eupen een heel goed team. Die jongens staan niet op hun plaats onderin het klassement. In een aantal wedstrijden verloor Eupen ongelukkig punten", merkt Malinov op de site van OHL op.

We staan voor een lastige verplaatsing

De centrale middenvelder heeft ook een goed zicht op de tactische aanpak van Eupen. "Het speelt een beetje ons soort voetbal: play and move. We weten dus waaraan we ons kunnen verwachten. We staan voor een lastige verplaatsing."

Ondertussen staat OHL weer mooi in die top acht en is ook play-off 1 niet onmogelijk. "Het is knap dat wij als promovendus vijf speeldagen voor het einde nog volop meestrijden in de top acht. Zowel het team als ikzelf zijn gegroeid de voorbije maanden. Hopelijk beamen mijn collega’s en de Leuvense fans die stelling, want anders kom ik maar belachelijk over", lacht Malinov.