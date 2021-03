Opvallend: Spartak Moskou moet niets betalen als Quincy Promes een veroordeling krijgt

Het hing al een tijdje in de lucht, maar eind februari verliet Quincy Promes de Johan Cruijff ArenA en keerde hij terug naar Spartak Moskou, dat maar liefst acht miljoen euro betaalde. Ze lieten wel een heel opmerkelijke clausule opnemen.

De 29-jarige Nederlander wordt namelijk nog steeds verdacht van het neersteken van een familielid. Hij zou tijdens een feest zijn neef in de knie gestoken hebben. Volgens verschillende Nederlandse media heeft het slachtoffer vorige week zelfs beslag laten leggen op de villa van Promes in Utrecht.

Als hij toch een veroordeling zou krijgen hoeft Spartak Moskou niets te betalen: “We hebben de risico’s van de strafzaak goed bestudeerd”, vertelt algemeen directeur Evgeny Melezhikov aan Championnat: De financiële en juridische risico's liggen niet bij Spartak. We hebben met Ajax afgesproken dat als Promes door een veroordeling niet in staat is om aan zijn plichten te voldoen, de overeenkomst ontbonden wordt. Alle afgesproken betalingen worden dan simpelweg niet gedaan."