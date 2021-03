Dortmund-trainer met bemoedigende woorden voor aanhang: "Blessure Haaland valt mee"

Supporters van Borussia Dortmund hielden hun adem in tijdens de kraker tegen Bayern München. Niet alleen omdat Dortmund nog een 0-2 voorsprong uit handen gaf, ook omdat goalgetter Haaland geblesseerd uitviel.

Met het oog op een cruciaal duel in de Champions League tegen Sevilla komende dinsdag, kan Dortmund het zich niet permitteren om hun topschutter te verliezen. De Borussen moeten in het eigen stadion een 3-2 voorsprong verdedigen uit de heenmatch.

Dortmund-trainer Edin Terzic stelde in elk geval gerust na de wedstrijd. "Haaland heeft fantastisch gespeeld en tweemaal gescoord. We hebben hem eraf gehaald omdat hij een tikje gekregen heeft en we geen risico's wilden nemen. Ik denk dat het wel in orde komt voor de Champions League", zijn de bemoedignde woorden van de trainer.

Ter illustratie hoe belangrijk de Noor is voor Dormtund: Haaland miste in december vier wedstrijden voor Dortmund wegens een spierscheur. Dortmund ging toen onderuit tegen Stuttgart (1-5) en Union Berlin (2-1), speelde gelijk tegen Frankfurt en won op het veld van Werder Bremen in die periode, niet bepaald geweldige resultaten.