Aad De Mos bijzonder hard voor toptalent van PSV: "Volgende talent waarvan we niets meer horen"

Aad De Mos is niet te spreken over het gedrag van de 19-jarige Mohamed Ihattaren van PSV Eindhoven.

Het 19-jarige toptalent van PSV had de voorbije tijd meerdere aanvaringen met trainer Roger Schmidt. Zo erg zelfs dat de verlenging van zijn contract in gevaar komt. Vorige week mocht hij dan toch eens invallen. Op Sittard speelde hij 20 minuten mee.

Volgens Aad De Mos is het gedrag van Ihattaren geen geval apart. Hij maakt zelfs de vergelijking met Zakaria Bakkali die ook faalde bij PSV en nu voor Beerschot speelt. “Spelers van Marokkaanse origine moet je hard aanpakken, dat willen ze zelf ook”, zegt De Mos nogal cru aan Algemeen Dagblad. “Bij PSV gebeurde juist het tegenovergestelde.“

Volgens De Mos heeft de club daar zelf ook een belangrijke vinger is. “Ze werden als prinsjes behandeld. Als Bakkali een goede wedstrijd had gespeeld in de jeugd hoefde hij niet met de spelersbus terug, maar mocht hij lekker met zijn vader in de auto naar huis rijden. Als Ihattaren te dik op de club kwam, mocht hij tóch gewoon mee naar jeugdtoernooien. Op zo’n manier kweek je natuurlijk nooit de hardheid en mentaliteit die nodig is op topniveau. Dat zie je nu terug.”

Want zijn carrière zou wel eens snel voorbij kunnen zijn, weet De Mos. “Als Ihattaren zijn gedrag niet snel verandert en hij met een zaakwaarnemer blijft werken die hem geen spiegel voor houdt, is Ihattaren het volgende talent over wie we straks niets meer horen.”