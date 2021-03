Profcarrière voorbij door hartaandoening, nu eigen voetbalacademie opgericht

Een genetische hartaandoening zette eind 2020 een punt achter de carrière van Alessio Carlone. De ex-speler van Racing Genk bleef echter niet bij de pakken zitten.

Carlone richtte met enkele vrienden Functional Player Development Academy op. “Het idee dateert van eind vorig, begin dit jaar", vertelt Carlone aan HLN. “Ik sprak er veel over met enkele vrienden en zo evolueerden we van een ‘off-season’ traininskamp voor profs en semiprofs naar een volwaardig personal training programma. Daarmee spelen we momenteel ook in op het stopzetten van de amateurcompetities.”

Maar het is veel meer dan enkel voetbalskills bijbrengen en onderhouden. “Het gaat verder dan alleen het lichamelijke, want we bieden een totaalpakket. Er is natuurlijk het trainingsaspect, maar we screenen onze klanten van top tot teen zodat we alle mogelijke problemen vaststellen en kunnen aanpakken. Daarnaast schenken we ook veel aandacht aan voeding en het mentale luik. Het voordeel is dat Yassin en ik met z’n tweeën al alles meemaakten in het voetbal. Titels, degradaties, blessureleed, revalidaties maar ook in het werken met makelaars willen we voetballers begeleiden.”

Carlone kon ook bij zijn ex-ploeg Racing Genk terecht. “Voor mezelf is dit nu een mooie eerste en volgende stap in mijn post-spelerscarrière. Ik volg intussen ook een trainerscursus en Racing Genk geeft me de kans om bij hen ook in praktijk bij te leren. Als dat op termijn uitgroeit tot een vaste functie, vormt het samen met de academie de ideale combinatie om toch nog fulltime in het voetbal te blijven.”