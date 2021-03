🎥 Haaland zet Sevilla-doelman op zijn plaats na provocaties: "Er bestaat dan toch karma"

Het was even bibberen en beven voor Dortmund, maar dankzij opnieuw een ijzersterke prestatie van Erling Haaland verzekerden zij zich van een plaats in de volgende ronde van de Champions League. Al kreeg de matchwinnaar het wel aan de stok met de doelman van Sevilla.

In de tweede helft nam de VAR even de hoofdrol op zich. De Noor maakte zijn tweede doelpunt, maar de videoscheidsrechter keurde de 2-0 af en floot een strafschop voor Dortmund na een fout op… Haaland himself. De spits schaarde zich achter de bal, maar verzilverde de mogelijkheid niet. Hij kreeg wel een tweede kans omdat Bounou vroegtijdig van zijn lijn sprong: “De keeper speelde vals. Als hij op zijn lijn was blijven staan, had ik gescoord zoals dat bij de tweede keer gebeurde”, verklaarde Haaland achteraf aan Sky Deutschland. Het toptalent kreeg dus een nieuwe kans en liet zich geen tweede keer in de luren leggen. Hij maakte met enkele minuten vertraging alsnog zijn tweede doelpunt van de avond. Erling Haaland riep zichtbaar iets naar de Marokkaanse doelman, nadat ook hij na zijn misser iets naar hem schreeuwde, en kreeg het aan de stok met enkele jongens van Sevilla. Het gebeurde allemaal in het heetst van de strijd, dus weet ook de goalgetter niet meer wat hij naar zijn tegenstander riep: “Geen idee wat ik geroepen heb, maar het was hetzelfde als wat hij bij de eerste penalty riep. Misschien bestaat karma dan toch", verklaarde hij. Beide jongens zagen de humor er na het laatste fluitsignaal van in en sloegen nog een praatje met elkaar. Haaland set off the Sevilla players 😂😂pic.twitter.com/kbWuiuxrEn — That Stat Football (@That_Stat_) March 10, 2021