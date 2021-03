Anderlecht heeft meteen ideale vervanger voor geblesseerde Delcroix beet: "Als hij zijn niveau haalt is er geen probleem voor paars-wit"

Een stevige opdoffer voor Anderlecht: Hannes Delcroix zal dit seizoen door een knieblessure niet meer in actie komen. Al kan Vincent Kompany opgelucht ademhalen want zijn andere linksvoetige verdediger, Elias Cobbaut, keerde onlangs terug op het veld na een lange revalidatie.

Een geluk bij een ongeluk dus. De 23-jarige centrale verdediger liep afgelopen zomer een breuk in zijn enkel op en moest maandenlang revalideren. Na 137 dagen mocht hij vorige week in de bekermatch tegen Cercle Brugge opnieuw zijn return vieren.

En ook zijn timing is perfect. Hij kan opnieuw plaatsnemen op zijn stekje en de geblesseerde Hannes Delcroix vervangen: “Als Elias zijn niveau weer oppikt, dan is er geen groot probleem voor Anderlecht. Het is een ander type, maar toch vergelijkbaar. Hij heeft meer matchen op zijn teller en heeft dus ook meer ervaring”, vertelt Franky Van der Elst aan Sporza.

De ideale plaatsvervanger dus. De vraag is nu of hij stiekem mag hopen op een telefoontje van Roberto Martinez. De bondscoach zoekt haastig naar een jonge en linksvoetige centrale verdediger. Elias Cobbaut mocht al eens meespelen, en na zijn blessure kwam uitgerekend ploeggenoot Delcroix hem vervangen in het nationale elftal.