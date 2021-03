Joakim Maehle geprezen bij Atalanta: "Topprofiel uit competitie die geen top is"

Joakim Maehle maakte tijdens de wintermercato de overstap van Racing Genk, waar hij sinds 2017 speelde, naar het Italiaanse Atalanta Bergamo.

In Atalanta zijn ze alvast tevreden van Maehle. “Na een begin van aanpassing aan de nieuwe realiteit lijkt de voormalige Genkse klassebak zich nu volledig op zijn gemak te voelen in de Nerazzurri”, schrijft Calcio Atalanta.

Ze roemen zijn sterke prestaties tegen Real Madrid en Inter. ”Het ging ook erg goed tegen Napoli, vooral in de context van een eerste helft die niet zo'n goed Atalanta had laten zien.”

Maehle moet die goede prestaties nog weten te bevestigen. “Het is duidelijk dat een uitgave van slechts 10 miljoen euro voor zijn transfer binnenkort zou kunnen uitgroeien tot een stevig bedrag.”

Calcio Atalanta roemt dan ook het management van de club dat telkens toppers binnenhaalt. “Ze slagen er altijd in om topprofielen te vinden in kampioenschappen die in Europa niet als top worden beschouwd”, klinkt het een beetje neerbuigend over de Belgische competitie.