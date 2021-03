Europese kopzorgen voor Saelemaekers en co: naast Zlatan ook drie andere sterkhouders out voor duel tegen Manchester United

AC Milan begon indrukwekkend aan het seizoen, maar lijkt in de Serie A de duimen te moeten leggen voor stadsrivaal Inter. Alles op de Europa League dan maar? Daar werden ze meteen gekoppeld aan Manchester United. Het mist ook enkele cruciale namen.

De Rossoneri kampt momenteel met een nieuwe blessuregolf en trekt gehavend richting Engeland. Onder meer Zlatan Ibrahimovic zal door een bovenbeenblessure niet terugkeren naar Old Trafford waar hij tussen 2016 en 2018 actief was. Voorin kan er ook niet gerekend worden op de doelpunten van Anté Rebic en nieuwkomer Mario Mandzukic. Wie gaat er in godsnaam de netten doen laten trillen?

Maar daar blijft het niet bij. Ook revelatie Theo Hernandez zal niet mee afreizen naar Manchester. Er werd gehoopt dat de Fransman tijdig zou herstellen, maar ook hij moet dus verstek geven. Een ferme aderlating. Ook de namen van Ismaël Bennacer en Hakan Çalhanoğlu ontbreken in de selectie.

Kopzorgen dus voor Stefano Pioli die de komende 24 uur nog stevig zal moeten puzzelen. AC Milan behoorde tot één van de favorieten voor eindwinst, maar ziet hun kansen nu ferm slinken.