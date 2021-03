Mishandelingszaak blijft Ryan Giggs achtervolgen: bondscoach Wales er niet bij tegen Rode Duivels

Eind vorig jaar werd Ryan Giggs opgepakt op verdenking van mishandeling en daardoor mocht hij niet plaatsnemen op de bank bij Wales. De bondscoach zal nu ook tegen de Rode Duivels niet aanwezig zijn.

De bondscoach van Wales werd in november gearresteerd wegens verdenking van mishandeling van zijn vriendin. Uiteindelijk werd hij op borgtocht vrijgelaten, maar deze is inmiddels verlengd tot 1 mei. Zo lijkt zelfs het EK in gevaar te komen. Wales speelt namelijk hun eerste groepswedstrijd op 12 juni tegen Zwitserland.

Maar op 24 maart spelen de Rode Duivels in eigen huis tegen The Dragons voor de kwalificaties van het WK 2022 in Qatar. Daarna volgt er voor Gareth Bale en co nog een thuiswedstrijd tegen Tsjechië en een oefeninterland tegen Mexico.

De Welshe voetbalbond en Ryan Giggs hebben in onderling overleg besloten om ook de komende interlandperiode verstek te geven als bondscoach. Volgens de officiële website zijn het de assistenten Robert Page en Albert Stuivenberg (Ex-KRC Genk) die de taken zullen overnemen.