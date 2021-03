Deze keer wél goede keer? Nieuwe ontwikkeling in contractbesprekingen tussen De Bruyne en Man City

De Citizens willen maar al te graag de spelmaker van de Rode Duivels behouden en zijn bereid om boter bij de vis te doen.

De club uit de Premier League wil maar al te graag het contract van Kevin De Bruyne, die nog een overeenkomst heeft tot 2023, verlengen. Een eerste contractvoorstel in januari werd echter geweigerd. Volgens de Engelse krant The Times schuiven de Citizens nu een verbeterd voorstel naar voren.

Ook andere media berichtten reeds over een nieuwcontractvoorstel. Bij The Times hebben ze vernomen dat beide partijen er vertrouwen in hebben dat het voor het einde van het seizoen 2020-2021 tot een nieuw akkoord komt. De directie van Manchester City wil absoluut het risico niet nemen om Kevin De Bruyne kwijt te spelen.

Man van 76 miljoen

Logisch, want De Bruyne is één van de steunpilaren van het team van Guardiola. Het zou nog een prachtig seizoen kunnen worden voor De Bruyne, want zijn ploeg is de autoriteire leider in de Premier League en zit in een gunstige positie om zich te kwalificeren voor de kwartfinales van de Premier League. De Bruyne speelt al sinds 2015 voor City, dat toen 76 miljoen euro voor hem betaalde aan Wolfsburg.