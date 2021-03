Union kan titel pakken tijdens Zwanze Derby: stadsgenoot roept supporters op om thuis te blijven

We zijn nog maar begin maart, maar de titelstrijd in 1B ligt al in een definitieve plooi. De motor van Union draait op volle toeren en zaterdag kunnen ze als kers op de taart de titel pakken tegen stadsgenoot RWDM.

De competitieleider in 1B staat al een geruime tijd aan kop en telt 17 punten meer dan eerste achtervolger RFC Seraing. Het leeft al even in de groep, maar nu kunnen ze effectief tijdens de Zwanze Derby in eigen huis zowel de titel als de promotie naar de hoogste voetbalafdeling vieren.

De club uit Molenbeek heeft maar één doel in het Joseph Marien Stadion: het titelfeest van de jongens van Mazzu met een weekje uitstellen. De gemoederen zullen dus op het veld hoog oplopen, maar in Brussel vreest men voor een massale opkomst rond het stadion.

Daarom heeft RWDM via de officiële kanalen opgeroepen om wegens de coronamaatregelen de Zwanze Derby zaterdag van thuis uit te volgen. Eerder waarschuwde ook de politie de fans al. In een eerdere confrontatie tussen beide clubs dit seizoen kwam het al tot een gevecht tussen de supporters. Dat wil de politie nu met corona zeker vermijden.