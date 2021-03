Ex-Barcelonavedette geeft commentaar op Griezmann: "Elke keer dat hij op het veld staat, speelt Barcelona met z'n tienen"

Antoine Griezmann is niet aan zijn beste periode bezig bij FC Barcelona. Het laatste competitiedoelpunt van de Franse spits dateert al van eind januari. Hristo Stoichkov, die aanvaller was bij Barcelona in de jaren '90, bekritiseerde Griezmann heel hard.

"Telkens wanneer Griezmann op het veld staat, speelt Barcelona met z'n tienen. Als ze iets willen bereiken op de lange termijn, moeten ze hem verkopen. Trincao en Braithwaite moeten in het team staan. Wat doet Griezmann daar?", verklaarde Hristo Stoichko bij Sportsport.ba.

Griezmann is dit seizoen een vaste waarde geworden in het elftal van Koeman. De Franse spits mocht al in 38 wedstrijden spelen. Daarin scoorde hij 12 keer en gaf hij ook 11 assists. Dat zijn geen rampzalige cijfers, maar toch is de voormalige Bulgaarse aanvaller van Barcelona niet te spreken over Griezmann.

Veel zal te maken hebben met de prijs dat Barcelona betaalde voor de Fransman. Maar liefst 120 miljoen legde de Catalaanse grootmacht neer bij Atletico Madrid. Momenteel, twee en een half jaar later wordt Griezmann's marktwaarde geschat op 60 miljoen, dat is de helft van het bedrag dat ze in der tijd betaalden.

Bij Atletico scoorde Griezmann 133 keer in 257 wedstrijden. Dat komt neer op net iets meer dan één doelpunt per twee wedstrijden. Bij Barcelona zijn de Franse spits zijn statistieken veel slechter. In 86 wedstrijden vond hij slechts 27 keer de weg naar doel. Dat komt neer op minder dan één doelpunt per drie wedstrijden.