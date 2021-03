Kompany bevestigt dat Genk dé belangrijkste match van het seizoen wordt: "Europees? Elke vorm van inkomsten is welkom"

Anderlecht speelt zondag zijn belangrijkste wedstrijd van het seizoen. De beker is nooit belangrijker geweest voor de ploeg én voor de club: "Elke soort van inkomsten is welkom", weet ook Vincent Kompany.

Anderlecht zal het wel moeten doen zonder Hannes Delcroix. De verdedigende sterkhouder is de rest van het seizoen out. "Hij heeft me verrast door zijn reactie", zei Kompany. "Hij is daar heel matuur mee omgegaan. Hij speelde nochtans een sterk seizoen en kwam in aanmerking voor de Rode Duivels. Maar hij nam het heel kalm op en is al gefocust op zijn revalidatie. Voor ons is het natuurlijk heel slecht nieuws."

Zijn vervanger wordt Elias Cobbaut, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. "Hij is klaar. De kalender speelt ook in zijn voordeel. Het is één match per week. We kunnen natuurlijk nooit voorspellen wat er gaat gebeuren, maar hij heeft alles gedaan wat moest om terug te keren."

Genk zakt de laatste weken iets verder in en ze verdedigen ook anders

Genk dan. De Limburgers hebben hun dip overwonnen, maar anderzijds heeft Anderlecht wel al twee keer verdiend gewonnen in de competitie. "Maar het wordt een heel andere match", denkt Kompany. "Genk speelt ook anders de laatste weken. Wij speelden telkens tegen een heel voetballend Genk, maar nu hebben ze verdedigend toch aangepast. Ze zakken iets verder terug. Ze verdedigen ook anders. De fysionomie van de match gaat heel anders zijn. Maar het blijft een heel sterke ploeg met heel veel talent."

Dé match van het seizoen? "Onmiskenbaar ja. Ik leef alsof elke volgende match de belangrijkste van het seizoen is, maar dit is tot nu toe wel de belangrijkste. Maar dat is zo voor de twee clubs. Deze halve finale is voor beide belangrijker dan een andere halve finale in het verleden."

Europees kan de club in zijn progressie en ambitie helpen

De kortste weg naar Europa, want in de competitie zal het vechten worden tot de laatste speeldag om play-off 1 te halen. En Anderlecht heeft Europees nodig. "In de huidige context van de club is elke bijkomende vorm van inkomsten welkom hé. Het kan de situatie veranderen. Het kan de club in zijn progressie en ambitie helpen. Maar dat is altijd zo."

De jeugdigheid van de kern mag daarbij geen rol meer spelen. Dat zei ook Lukas Nmecha na de match tegen KV Mechelen. "Hij heeft gelijk. Toen ik 17 was zei ik ook dat ik niet als jongere gezien wou worden. Maar op mijn 20ste had ik ook al 120 matchen in de competitie en zelfs in de Champions League gespeeld. En toch was ik nog niet de speler die ik later zou worden."