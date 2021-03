Cristiano Ronaldo reageert op kritiek na vroege exit in Champions League: "Echte kampioenen breken nooit"

Het was opnieuw een bittere pil voor Juventus. Ondanks de man meer situatie tegen FC Porto konden ze zich niet plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Opnieuw een sportieve tegenslag voor de Oude Dame, dus werd superster Cristiano Ronaldo het mikpunt van kritiek.

Het is ondertussen ook al het derde jaar op rij dat Juventus het kampioenenbal met een vroege exit moest verlaten. Dat het een scheve situatie tegen tien Portugezen niet kon rechttrekken maakt het nog wat extra zuur.

Vooral Cristiano Ronaldo kreeg het hard te verduren. De Italiaanse media maakten hem met de grond gelijk: “verraden door Ronaldo”, viel er zelfs te lezen in Corriere dello Sport. Meteen begon iedereen te speculeren over de toekomst van de 36-jarige Portugees, die na enkele dagen nu ook zelf reageert via sociale media: “Onze focus ligt ondertussen al op het duel tegen Cagliari, de strijd om de Italiaanse landstitel en de bekerfinale. We kunnen dit seizoen nog heel wat bereiken”, klonk het ambitieus op zijn Instagram.

Daarnaast reageert het doelpuntenmachine ook op de kritiek en probeert hij zijn ploeggenoten te motiveren voor de komende (belangrijke) weken: “De geschiedenis kan niet ongedaan gemaakt worden, maar hoort in een museum. Ze wordt bovendien elke dag geschreven met veerkracht, teamgeest, doorzettingsvermogen en hard werken. De mensen die dit niet begrijpen, zullen nooit succesvol zijn."