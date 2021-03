OFFICIEEL: Beerschot is nu een pak steviger in buitenlandse handen

Beerschot miste zijn rentree in de hoogste klasse van het Belgisch voetbal niet. De Ratten zijn vastbesloten om een blijvertje te worden en daarvoor is, mede door de coronacrisis, een extra financiële injectie zeker welgekomen.

Die komt er nu: de Saudische prins Abdullah Bin Mossaad wordt met zijn United World Group meerderheidsaandeelhouder bij Beerschot, dat meldt Het Nieuwsblad. Hij verwerft 75 procent van de aandelen. Vrancken en Verellen hebben nog 25 procent.

“De financiële engagementen van de prins zullen uiteraard verhogen, maar op financieel vlak was dit zeker geen noodzakelijke stap”, klinkt het bij Vrancken in Gazet van Antwerpen.

“Uiteraard zullen er vragen zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om van deze club een stabiele en succesvolle eersteklasser te maken. Bovendien blijven we met één vierde van de aandelen toch voor een belangrijk onderdeel lokaal verankerd.”