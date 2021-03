Leipzig-coach heeft zijn eigen Lukaku te pakken: "Hopelijk ontwikkelt hij zich net zo goed"

Er onstond veel heisa bij Ajax rond het vertrek van Brian Brobbey naar RB Leipzig. Leipzig-coach Juliann Nagelsmann is daarentegen helemaal in de wolken met zijn nieuwe aanwinst. Hij hoopt dat de jonge spits in de voetsporen kan treden van Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku is sinds zijn transfer naar Inter Milaan één van de beste spitsen in Europa. Julian Nagelsmann denkt nu met Brian Bobbey een vergelijkbare speler te hebben gevonden die zich hopelijk even goed zal ontwikkelen als Big Rom.

Gelijkenissen

"Als je zijn fysiek en zijn manier van voetballen in overweging neemt, lijkt hij veel op hem. Om de fans een beeld van hem te geven: je kan zeggen dat ze te vergelijken zijn. We hopen dat hij zichzelf net zo goed kan ontwikkelen en dat hij net zo belangrijk wordt in het Europese voetbal als Lukaku", verklaarde de Leipzig-coach aan Kicker.

Brobbey promoveerde dit seizoen van de beloftenploeg van Ajax naar de hoofdmacht waar hij in elf wedstrijden goed was voor vier doelpunten en twee assists over alle competities.