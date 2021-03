Vermaelen en co lijden eerste competitienederlaag van het seizoen

Na drie speeldagen zit de ongeslagen reeks van Vissel Kobe erop. De Japanse werkgever van Thomas Vermaelen verloor thuis met 0-1 van Nagoya. Hij speelde de ganse wedstrijd.

Het was Sho Inagaki die al in de 19e minuut de wedstrijd in een beslissende plooi legde. Hij bracht Nagoya op voorsprong tegen Vissel Kobe en dat werd uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd. Vermaelen en co slaagden er niet in om de wedstrijd nog om te buigen. Eindstand 0-1.

Vissel Kobe staat nu vijfde in de Japanse J1 League en behaalde zeven punten in de eerste vier wedstrijden van het seizoen.

Rode Duivels

Of de Verminator eind maart terug naar België zal afzakken voor de eerste kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar is nog niet duidelijk. Eerder miste hij in het najaar al de interlandperiodes omdat hij van de Japanse overheid geen toelating kreeg om naar ons land te komen wegens de coronapandemie.