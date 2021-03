Bijna schlemiel, maar Heynen toch man van de match: "Heb me geëxcuseerd bij Lucumi"

Match in de match was het duel tussen Sambi Lokonga en Bryan Heynen, twee kanshebbers voor een plekje in de selectie van Roberto Martinez. Het was de Limburger die het duel op punten won en tot man van de match verkozen werd, al lag hij met balverlies aan de basis van de rode kaart van Jhon Lucumi.

"Iedereen wilde absoluut winnen vanavond, we hadden iets goed te maken tegen Anderlecht na twee zwakke matchen tegen hen", sprak de aanvoerder van KRC Genk na afloop. "Ik denk dat we na die rode kaart met zijn allen een goede mentale weerbaarheid hebben getoond. Daardoor staan we volgens mij ook verdiend in de finale."

Heynen speelde in balbezit een iets minder prominente rol dan we van hem gewend zijn, maar was ijzersterk als recuperator en regulator, wat hem de titel van man van de match opleverde. Toch was het balverlies van de Genkse middenvelder dat aan de basis lag van de rode kaart van Jhon Lucumi en de daaropvolgende paars-witte aansluitingstreffer.

"Ik voel me er niet goed bij. Ik heb me in de kleedkamer geëxcuseerd bij Lucu. Maar goed, we staan in de finale. Ik kijk er naar uit", besluit Bryan Heynen, die na een contractverlenging en het bereiken van de bekerfinale mag terugblikken op een schitterende week.