De eigenaar van Union, Tony Bloom, kijkt uit naar het volgende hoofdstuk met zijn club

De flamboyante eigenaar van Union, Tony Bloom, heeft met Union hetzelfde huzarenstukje gepresteerd als met Brighton. Hij kijkt alvast uit naar het volgende hoofdstuk met zijn club.

Tony Bloom is niet alleen eigenaar van Union maar ook van Brighton & Hove Albion (waar Leandro Trossard speelt). Daar slaagde hij erin om na 34 jaar afwezigheid terug te promoveren naar de Premier League. Nu dat hij dit ook met Union heeft gedaan (na 48 jaar) is hij een fier en gelukkig man. Hij gaf een kort statement op de website van Union.

"Ik ben ongelooflijk blij om na zo’n lange afwezigheid Union te zien terugkeren naar de hoogste afdeling van het Belgische voetbal. Toen we ons financieel geëngageerd hebben in de club was de promotie een prioriteit en het is schitterend om te zien dat we met Union ons doel hebben bereikt. Het geeft blijk van het harde werk van de spelers, de trainersstaf en iedereen die betrokken is bij de club. Maar het is ook een passende beloning voor onze geweldige fans die ons de voorbije jaren loyaal zijn gebleven. We zullen de club verder uitbouwen en we kijken met spanning uit naar het volgende hoofdstuk in de lange en imposante geschiedenis van Union SG."