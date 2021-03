Dubbele opdoffer voor PSG-spelers: tijdens nederlaag ook huizen leeggeroofd

Gisterenavond speelde PSG in eigen huis tegen Nantes. De Parijzenaren verloren met 1-2 tegen de degradatiekandidaat door een doelpunt van ex-Gentenaar Moses Simon. Tijdens de wedstrijd waren er inbraken bij Di Maria en bij Marquinhos. Een dubbele opdoffer dus.

Gisteren werd Angel Di Maria vroegtijdig naar de kant gehaald in de wedstrijd van PSG tegen Nantes. Trainer Mauricio Pochettino haalde hem naar de kant omdat er een inbraak was in het huis van de Argentijn. Di Maria verliet kort na zijn wissel het stadion en ging meteen huiswaarts. Er zou meer dan een half miljoen aan juwelen zijn gejat bij hem, terwijl zijn vrouw en kinderen thuis waren.

Ook bij ploeggenoot Marquinhos werd er ingebroken. Zijn ouders waren op dat moment aanwezig in zijn huis. De vader van Marquinhos kreeg enkele flinke klappen en moest vertellen aan de dieven waar al de kostbare goederen lagen.