Beloftevolle landgenoot loopt blessure op: Plannen van Roberto Martinez gedwarsboomd?

VfB Stuttgart zal het een tijdje zonder sterkhouder Orel Mangala moeten doen. Onze landgenoot blesseerde zich zondag tijdens het competitieduel tegen Hoffenheim. Het zou gaan om een spierblessure in de dij. Dat bevestigde de club maandag in een mededeling. “Orel staat voorlopig aan de kant”, klinkt het via de clubkanalen. Over de duur van de blessure is voorlopig nog niets bekend. Rode Duivels De blessure van Mangala dwarsboomt zo mogelijk ook de plannen van bondscoach Roberto Martinez aangezien de Stuttgart-middenvelder hier en daar al genoemd werd als vervanger voor de langdurig geblesseerde Axel Witsel tijdens de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 eind deze maand. Mangala speelde dit seizoen tot nu toe bijna elke wedstrijd bij Stuttgart maar daar zal nu dus verandering in komen.