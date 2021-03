Lille draait de geldkraan helemaal dicht: Moeskroen heeft héél snel een nieuwe geldschieter of een waterdicht financieel plan nodig

Royal Excel Mouscron is er inmiddels in geslaagd om de lonen van februari op de bankrekening van de spelers te krijgen. Maar daarmee is de kous allesbehalve af. Want wie gaat de rekeningen in de toekomst betalen?

De oorsprong van de betalingsproblemen ligt bij de overname van Lille OSC. Ondertussen is het ook al duidelijk dat les Dogues na dit seizoen géén financiële steun meer voorzien voor Royal Excel Mousron. Les Hurlus staan er vanaf één juli dus alleen voor. Wie gaat de rekeningen betalen? Moeskroen kroop de voorbije seizoenen meermaals door het oog van de naald. De Licentiecommissie velt op veertien juni alvast een eerste oordeel. Zonder nieuwe geldschieter of waterdicht financieel plan moet Moeskroen de degradatie vrezen.