'Laporta doet landgenoot én vriend van Messi een voorstel om... de Vlo in Camp Nou te houden'

Joan Laporta wil er alles aan doen om Lionel Messi bij FC Barcelona te houden. Op financieel vlak kan de Catalaanse grootmacht zich geen extraatjes veroorloven. Dan moet het maar op een andere manier.

TyC Sports weet dat FC Barcelona Sergio Aguëro een formele aanbieding heeft gedaan. De 32-jarige aanvaller kan aan het einde van het seizoen transfervrij vertrekken bij Manchester City.

De interesse kadert in een groter plan om Lionel Messi langer in Camp Nou te houden. De Vlo en Agüero zijn namelijk boezemvrienden. Al spreekt het voor zich dat laatstgenoemde geen loon naar de normen van the Citizens zal krijgen in Catalonië.