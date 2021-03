Interim-trainer van STVV blijft kalm onder (corona)situatie: "Angst mag niet regeren"

De spanning bereikt stilaan een hoogtepunt op Stayen. STVV kan namelijk op het veld van Waasland-Beveren een rechtstreekse degradatie vermijden, maar juist dan zijn ze het slachtoffer van een hevige corona-uitbraak.

Tien spelers zijn besmet geraakt met het virus, ook Peter Maes kreeg een positief resultaat onder de neus geduwd. Daarom neemt Davy Heymans de taak als hoofdtrainer tijdelijk over: “We doen niet aan nattevingerwerk. Er is veel overleg met Peter, Stefan en Sil. Tot wel vijf keer per dag”, vertelt de interim-trainer aan Het Belang van Limburg.

Het virus heeft dus de nodige schade aangericht bij de Kanaries en zorgt voor een strengere aanpak voor zowel op als naast het veld. Het blijft dus bij trainen in kleinere bubbels, maar ook douchen op de club is niet meer mogelijk: “Deze coronagolf heeft iedereen weer op scherp gezet. De spelers beseffen dat ze niet immuun zijn voor het virus omdat ze voetballers zijn. Natuurlijk is iedereen voorzichtig geworden, maar angst mag niet regeren.”

Momenteel staat het kelderduel tussen Waasland-Beveren en STVV dus op de helling. Peter Maes heeft aangegeven niet te willen spelen. Ook Heymans vindt het een lastige situatie: “De voorbereiding is verstoord, daar moeten we niet flauw over doen. We hebben het nu niet in handen. Daarom moeten we er alles aan doen om zo goed mogelijk voor de dag te komen. Ongeacht er gespeeld wordt of niet”, concludeert hij.