AS Roma, Granada en Arsenal bekeren door in de Europa League, Tottenham speelt verlengingen tegen Dinamo Zagreb

De eerste vier wedstrijden van de achtste finales van de Europa League werden zonet afgefloten. Roma, Granada en Arsenal gaan door, Tottenham speelt verlengingen tegen Dinamo Zagreb.

Arsenal verloor in eigen huis van Olympiakos. Youssef El-Arabi zorgde voor het enige doelpunt. Aangezien Arsenal de heenwedstrijd met 1-3 had gewonnen in Griekenland, bekeren zij verder. Ousseynou Ba pakte nog rood bij Olympiakos acht minuten voor affluiten.

Molde won in eigen huis met 2-1 van Granada. De 2-0 in de heenwedstrijd werd niet van de tabellen geveegd en zo gaat de Spaanse ploeg door. Ex-Tottenhamspeler Roberto Soldado zorgde in de 72ste minuut voor het belangrijke uitdoelpunt. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd knalde Eirik Hestad wel nog de 2-1 binnen, maar dat doelpunt kwam te laat.

© photonews

AS Roma ging winnen op het veld van Sjachtar. Het werd er 1-2 voor de Italianen. Borja Mayoral maakte beide doelpunten voor Roma. Over de twee wedstrijden gezien werd het dus 1-5 voor Roma.

Na een 2-0 winst in de heenwedstrijd verloor Tottenham met 2-0 op het veld van Dinamo Zagreb. Mislav Orsic maakte de beide doelpunten. Er komen dus verlengingen aan.

