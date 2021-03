Goed nieuws voor Rode Duivels: Eden Hazard moet niet onder het mes

De voorbije dagen nam de spanning even toe omtrent Eden Hazard. Na nieuw blessureleed werd er even gevreesd voor een operatie, maar nu is er een definitieve beslissing genomen. Eden Hazard gaat niet onder het mes en zal zich tijdens zijn herstel laten begeleiden door Lieven Maesschalck.

Real Madrid heeft zich de afgelopen dagen gebogen over het lot van de 30-jarige flankaanvaller. Dankzij overleg met verschillende specialisten werd er volgens Het Laatste Nieuws besloten om hem niet te opereren. De Rode Duivel krijgt nu twee maanden rust te en zal daarna opnieuw de nodige conditie moeten opbouwen vooraleer hij in actie zal komen. Zo zou Hazard opnieuw fit zijn voor de laatste weken van het seizoen, en dus mogelijk ook voor het EK. Het is kinesist Lieven Maesschalck die hem tijdens zijn herstel zal begeleiden. Zijn medewerkers zullen regelmatig overvliegen naar Madrid om het proces van dichtbij op te volgen.