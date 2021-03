Jeugdproduct Club Brugge werd vorige weken voor de (Wase) Leeuwen gegooid: "Hij klopt al lang op de deur"

Zaterdag speelt Waasland-Beveren tegen STVV - behoudens een eventueel uitstel vanwege het coronavirus - mogelijk een van zijn laatste troeven uit in de strijd om het behoud. Rekenen ze daarbij opnieuw op hun jonge doelman? Nicky Hayen liet zich eerder al vol vertrouwen uit.

Door de blessure van Nordin Jackers enkele weken geleden aan de quadriceps moest de 22-jarige Brent Gabriël - jeugdproduct van Club Brugge - onder de lat plaatsnemen.

Tegen Cercle Brugge en Beerschot leverde dat geen punten op en de goalie moest zich in totaal vier keer omdraaien. Toch kon hem weinig verweten worden.

100% vertrouwen

Nicky Hayen liet zich na de nederlaag in Jan Breydel positief uit over zijn keeper: "Brent Gabriël is heel talentvol en klopt al lang op die deur om eerste keeper te worden. Hij traint al lange tijd op hoog niveau en ik blijf 100% vertrouwen in hem hebben.

"Foutjes? Het is nooit een goede zaak om naar het individu te kijken en ik wil zeker geen steen naar hem werpen. Hij verdiende en verdient de kans om te spelen. Dit zijn stappen die de club moet zetten naar de toekomst toe."