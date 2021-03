Jonge aanvaller van Cercle blijft strijdvaardig: "We gaan niet voor één punt naar Gent, maar voor de volle buit"

Het is stilaan money time voor de ploegen onderin. Voor Cercle Brugge ziet het er, weliswaar op papier, niet meteen goed uit. Ze sprokkelden de voorbije weken heel wat punten met zeges tegen concurrenten Moeskroen en Waasland-Beveren, maar wegspringen uit de degradatiezone? Dat lukte nog niet.

Het staat in de stand op de zeventiende plaats en heeft nog een loodzwaar programma af te werken: “Terugvallen naar de voorlaatste plaats was niet leuk, maar ook weer geen drama. We kennen onze situatie. We moeten punten pakken om Waasland-Beveren voor te blijven en om over Moeskroen en eventueel ook STVV te springen. We gaan straks dus niet voor één punt naar Gent, maar wel voor de volle buit”, vertelt Olivier Deman aan Het Laatste Nieuws.

Het jeugdproduct kwam vorig jaar onder Bern Storck in de B-kern terecht, maar met Yves Vanderhaeghe aan het roer herleeft de 20-jarige aanvaller weer. Hij verscheen de laatste weken opnieuw in de basis en tekende enkele dagen geleden bij tot 2023.

Dit weekend tegen KAA Gent, daarna staan er wedstrijden tegen Beerschot, Oud-Heverlee Leuven en KV Oostende op het programma. Een bittere pil voor de supporters van Cercle, alle tegenstanders komen namelijk nog in aanmerking voor een plaats in de play-offs. Makkelijk wordt het dus niet.

Toch moet men niet meteen vrezen voor het ergste. Ook Moeskroen krijgt nog een loodzwaar programma voorgeschoteld, Waasland-Beveren daarentegen kan tegen onder meer STVV en KV Kortrijk nog een heus inhaalmanoeuvre inzetten.