Martinez heeft lak aan richtlijnen clubs, naast Lukaku ook Boyata in selectie nadat Hertha Berlijn het lliever niet wou

Velen schrokken toch toen Roberto Martinez zijn selectie bekendmaakte en daar de naam Romelu Lukaku bij was. Een soortgelijke situatie in Berlijn, waar ze vroegen om Boyata niet mee te selecteren.

Bij Hertha Berlijn speelt Dedryck Boyata als centrale verdediger. De 30-jarige Rode Duivel is kapitein in de Duitse hoofdstad maar heeft in 2021 nog geen minuut gespeeld vanwege een blessure. Hij is ondertussen wel al aan de betere hand en klaar voor een selectie, maar dat had Hertha Berlijn toch liever anders gezien.

"Vanwege zijn blessure zou Boyata beter in Berlijn blijven. We hebben contact met de medische staff van de Rode Duivels en gezegd dat we hem liever geen minuten zien maken aangezien hij nog geenenkele training met de groep mee heeft gedaan", klinkt het op de website bij de Duitsers.

Tegen Tsjechië zou Boyata al helemaal niet spelen want spelers vanuit de Bundesliga worden niet toegelaten in Tsjechië.