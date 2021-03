📷 Ex-speler van Anderlecht krijgt rood voor karatetrap op doelman

Rangers wilde duidelijk snel scoren tegen Slavia Praag, maar de druk vooruit brak hen zuur op. Op de eerste counter scoorde Olayinka.

Kemar Roofe moest voor het tegenwerk zorgen, maar dat lukte nauwelijks. Integendeel zelfs. Bij een aanval raakte hij de doelman met een karatetrap. De verwondingen waren best heftig op zien. Roofe mocht met rood vroegtijdig douchen.

Toen Balogun tegen zijn tweede gele kaart aankeek was het kalf helemaal verdronken. Stanciu, nog een ex-Anderlechtspeler, maakte de 0-2.

Rangers star Kemar Roofe sent off after leaving Slavia keeper Ondrej Kolar with huge facial wounds with flying high boot.@Milele_FM #milelemzukafriday pic.twitter.com/YNIecadjYv