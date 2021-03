Mourinho met niet mis te verstane boodschap in de kleedkamer van Dinamo Zagreb

Zagreb zorgde voor een verrassing van formaat. Via een hattrick van Mislav Orsic veegde Zagreb de 2-0-achterstand uit de heenwedstrijd weg.

José Mourinho en Tottenham trokken met een veilige 2-0-voorsprong richting Zagreb, maar gisteren kon Mislav Orsic met drie goals de situatie helemaal keren.

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd baalde de trainer van Tottenham duidelijk over het gedrag van zijn spelers. “Ik heb net de kleedkamer van Dinamo verlaten. Ik ben er de spelers gaan feliciteren. Ik vind het zeer spijtig dat een ploeg die niet mijn ploeg is, deze match gewonnen heeft, puur gebaseerd op attitude”, klonk het meteen.

Er was volgens Mourinho dan ook maar één iets dat ontbrak bij zijn spelers. “Ik voel me nog slechter dan verdrietig. Voetbal draait niet alleen om spelers die denken dat ze meer kwaliteit hebben dan anderen. De fundamenten van voetbal gaan dieper. De basisvereiste is attitude. En op dat gebied hebben ze ons geklopt. Zagreb liet zweet, bloed en tranen.”

En Mourinho ging in zijn analyse nog een stap verder. “Heel bescheiden, maar wel toegewijd. Bij ons was er niks. Het leek alsof ze deze match niet belangrijk vonden. Maar voor mij was het dat wel - voor het respect dat ik heb voor mijn carrière en mijn job. En ook voor onze supporters is élke wedstrijd belangrijk.”