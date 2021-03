Goed nieuws voor Leicester en de Rode Duivels: "Dennis Praet zal beschikbaar zijn"

Goed nieuws voor Leicester City en de Rode Duivels. Na ruim twee maanden blessureleed bevestigde Leicester-coach Brendan Rodgers dat Dennis Praet komend weekend weer beschikbaar zal zijn voor de FA Cup-duel tegen Manchester United.

De ziekenboeg van de Rode Duivels loopt stilaan leeg. Ook Dennis Praet lijkt nu weer wedstrijdfit te zijn. Onze landgenoot blesseerde zich tijdens het bekerduel met Stoke City op 9 januari aan de hamstrings.

De vraag is nu of trainer Rodgers hem zondag meteen voor de leeuwen zal gooien tijdens het duel met Manchester United in de kwartfinales van de FA Cup. Voor zijn blessure deed Praet het best goed. Hij kwam dit seizoen on totaal al 21 keer in actie voor The Foxes waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 2 assists.

Rode Duivels

Praet is zo net op tijd weer fit voor de WK-kwalificatiewedstrijden van eind deze maand. Bondscoach Roberto Martinez zal zich dus in de handen wrijven nu hij er weer een optie bijheeft.