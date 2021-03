Niet fit bevonden: deze middenvelder zal zijn debuut niét maken en verlaat Rode Duivels

Een verrassing is het echter niet. Orel Mangala liep een blessure op bij VfB Stuttgart, maar werd door Roberto Martinez dan toch opgeroepen voor de Rode Duivels. Hij is één van de opties om de geblesseerde Axel Witsel te vervangen.

Mangala zal tijdens deze interlandbreak zijn debuut echter niet maken. De medische staf van de Rode Duivels heeft hem niet fit bevonden voor de dienst. De middenvelder keert terug naar Duitsland. Het vergroot de kansen van Albert Sambi Lokonga om te debuteren.

UPDATE: @JMangala_8 is not fit enough to play and left the camp tonight.