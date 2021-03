Trainer van Fiorentina neemt alweer afscheid, deze keer met ontroerende brief: "Deze wereld is niets meer voor mij"

Een domper in de Renaissancestad: Cesare Prandelli heeft Fiorentina verlaten. De trainer deelde het nieuws mee via een ontroerende brief. Daarin geeft hij de supporters mee dat hij zich niet goed in zijn vel voelt, en dat dit waarschijnlijk ook het einde van zijn trainerscarrière betekent.

La Viola begon ambitieus aan het seizoen. De hoge verwachtingen werden niet ingelost dus werd Giuseppe Lanchini vervangen door de 63-jarige Italiaan, die tussen 2005 en 2010 de club al eens leidde. Ook onder hem legde het elftal een wisselvallig parcours af. Ze staan in de stand pas op een veertiende plaats.

Toch kwam het afscheid van de trainer enigszins onverwachts. Zondag speelde Fiorentina in eigen huis nog een uitstekende wedstrijd, waarin nipt met 2-3 werd verloren van AC Milan. Hij stuurde zijn afscheid de wereld in met een ontroerende brief: “Ik heb me hier honderd procent gegeven, maar toen ik voelde dat het niet langer mogelijk was, heb ik in ieders belang besloten om een stap terug te doen. Ik heb nergens spijt van, maar waarschijnlijk is deze wereld waarvan ik heel mijn leven deel heb uit gemaakt, niet langer iets voor mij. Ik herken mezelf er niet meer in”, begint Prandelli.

Nauwelijks vier maanden na ontslag

“Ik begon deze ervaring met vreugde en liefde, gemotiveerd door de plannen voor een nieuw stadion. De liefde voor de stad heeft waarschijnlijk gemaakt dat ik blind was voor het feit dat er iets mis was met mij. Ik wil niet dat mijn ongemakken ten koste gaan van de prestaties van het team en de club en ben me ervan bewust dat dit het einde kan betekenen van mijn trainerscarrière”, concludeert het clubicoon.

Volgens verschillende Italiaanse media keert de ontslagen Giuseppe Lachini terug. Hij werd nochtans in november door teleurstellende resultaten naar de uitgang verwezen. Fiorentina telt nauwelijks zeven punten meer dan de degradatiezone.