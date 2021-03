Mehdi Bayat heeft opvallend plan klaarliggen als Charleroi niet in de top acht geraakt: volgt mini-toernooi met Standard en KAA Gent?

Opvallend: Mehdi Bayat, sportief directeur van Charleroi en tevens ook bondsvoorzitter, heeft een speciaal plan bedacht om de leegte van binnenkort op te vullen. De club dreigt naast de top acht te vallen, maar lijkt een oplossing gevonden te hebben als ook Standard en Gent in het duister tasten

Nee, het is niet het seizoen van Charleroi. Het begon nochtans allemaal o zo mooi. Ze pronkten bovenaan de rangschikking maar vielen na een zwarte periode helemaal terug tot plaats elf. Momenteel zullen de Zebra’s ook niet aantreden in de play-offs.

Dat is een fikse opdoffer. Europees voetbal op Mambourg blijft toch een absolute must: “Tijdens de eerste maanden van dit seizoen zijn we met heel veel goesting van start gegaan. De Europese uitschakeling tegen Poznan heeft ons mentaal diep geraakt. Daarna is het volledig bergaf gegaan en ondanks de versterkingen in januari, blijven we onregelmatig presteren”, vertelt Mehdi Bayat aan La Tribune.

Nieuw toernooi?

Het seizoen zou al op 18 april ten einde kunnen komen, tenzij ze hun eindsprint nog inzetten. Moest het noodlot toch toeslaan, dan heeft de bondsvoorzitter alsnog een alternatief klaarliggen. Ze zijn namelijk niet de enige subtopper die flirten met het randje: “Ik blijf er in geloven. Mocht het niet lukken dan zit er, om bezig te blijven, niets anders op dan het seizoen afsluiten met vriendschappelijke wedstrijden. Stel dat ook Standard en KAA Gent naast de boot vallen, dan zouden we een mini-toernooi kunnen organiseren.”