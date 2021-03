België wil revanche voor uitschakeling op EK!

Bondscoach Roberto Martinez zal de Rode Duivels vanavond op scherp zetten voor het eerste duel in de kwalificatie voor het WK tegen Wales. De Belgen hebben geen goede herinnering aan hun laatste wedstrijd tegen Wales, ze gingen in de kwartfinale van het EK genadeloos onderuit met een 3-1 nederlaag.

Lukaku toch in de selectie

Afgelopen dagen was er sprake dat Romelu Lukaku niet zou afreizen naar België na zijn teamgenoten: Danilo D’Ambrosio, Samir Handanovic, Stefan de Vrij en Matias Vecino positief hadden getest. Maar de gezondheidsdienst gaf toch groen licht om de spits te laten afzakken naar België voor het duel tegen Wales.

Defensieve zorgen bij Wales

Wales zal vanavond niet kunnen rekenen op hun belangrijkste verdediger, Ben Davies die speelt voor Tottenham en Tom Lockyer. Davies is toch één van de sterkhouders achterin bij Wales en hier zal België ongetwijfeld gretig gebruik van willen maken. Ook middenvelder Aaron Ramsey van Juventus zal er vanavond in Leuven niet bij zijn, hij is out met een dijbeenblessure.

België zet impressionante reeks overwinningen verder

Bij de Rode Duivels zal onder meer Axel Witsel afwezig zijn, Sambi Lokonga zou mogelijks zijn plek over nemen binnen de selectie. Maar het middenveld zal voldoende opwegen tegen het middenveld van Wales, Kevin De Bruyne bleek opnieuw in uitstekende vorm te zijn met een doelpunt tegen Everton en Gladbach. Ook Dries Mertens zit bomvol vertrouwen na zijn honderste doelpunt in de Serie A, afgelopen weekend tegen AS Roma.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

Volgens betFIRST belooft het alvast een spannend duel te worden, betFIRST geeft België 71% kans om te winnen, een gelijkspel krijgt 19% kans en met slechts 10% kans op een overwinning is Wales de grote underdog in de eerste kwalificatie wedstrijd van het WK. Dit zorgt voor een opvallend mooie notering bij een doelpunt in beide helften van België, je krijgt 2.07 keer je inzet bij betFIRST.

Wanneer we gaan kijken naar de statistieken van de afgelopen wedstrijden van België dan zien we dat de Rode Duivels ondanks dat ze vaak een tegendoelpunt slikken, ze deze wedstrijden toch nog weten te winnen. Dit gebeurde maar liefst in 6 van de laatste 10 wedstrijden van de Rode Duivels. Gebeurt dit vanavond opnieuw? Dan krijg je 3.15 keer je inzet bij betFIRST.