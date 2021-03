Van Champions League-winnaars tot Afrikaans voetballer van het jaar: Deze toppers speelden nog nooit op een WK

Wanneer we het lijstje erbij halen valt het haast niet te geloven dat deze internationale topspelers nog nooit in actie kwamen op een WK. Van Champions League-winnaars tot Afrikaans voetballer van het jaar. Toch kan er hier binnenkort verandering in komen. Wie maakt zijn WK-debuut in Qatar?

De eerste kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2022 in Qatar staan op het programma. Enkele wereldsterren zullen zich tijdens deze campagne trachten te kwalificeren voor het WK zodat ze volgend jaar hun debuut kunnen maken op het wereldkampioenschap voetbal.

Virgil Van Dijk

© photonews

Geloof het nog niet maar de rots in de branding van Liverpool speelde doorheen zijn carrière nog geen minuut op een WK. Louis Van Gaal besloot om Van Dijk in 2014 niet mee te nemen naar het WK in Brazilë. Hij werd pas enkele maanden na het toernooi voor het eerst geselecteerd voor het Nederlands nationaal elftal.

Na het WK in Brazilië, waar het derde eindigde, kende Oranje een mindere periode. Het miste met Het EK in 2016 en het WK in 2018 de twee laatste grote toernooien. Een drama voor een voetbalgek land als Nederland.

Opmars

Het was nochtans in die periode dat Van Dijk aan zijn opmars bezig was binnen de nationale ploeg. Sinds eind 2017 is hij een vaste waarde geworden bij onze Noorderburen. Met Liverpool won hij intussen ook de Champions League, Premier League en het WK voor clubs.

Ondertussen is de lange verdediger uitgegroeid tot aanvoerder bij Oranje en is hij mede verantwoordelijk voor de wederopstanding van de Nederlandse nationale ploeg. Samen met Georginio Wijnaldum (Liverpool), Frenkie De Jong (FC Barcelona), Mathijs De Ligt (Juventus), Donny van de Beek (Manchester United) en Memphis Depay (Lyon) haalde hij Nederland uit de put en schopte hij het zelfs tot de finale van de Nations League waarin ze met 1-0 het onderspit moesten delven tegen de regerende Europees kampioen, namelijk Portugal.

Poule

Alhoewel dat ze met Turkije, Noorwegen, Montenegro, Letland en Gibraltar zeker niet in de makkelijkste poule zijn terechtgekomen lijkt het er wel op dat onze Noorderburen voldoende kwaliteit in hun elftal hebben om zich van een plaatsje in Qatar te kunnen verzekeren. Het zit er dus dik in dat we de momenteel zwaar geblesseerde Van Dijk dan zijn WK-debuut zien maken.

© photonews

Naast Van Dijk zagen we ook Gareth Bale nooit eerder in actie op een WK al schreef hij wel al geschiedenis bij de nationale ploeg. Onder zijn impuls kwalificeerde Wales zich voor het eerst sinds 1958 weer voor een groot toernooi.

EK 2016

Ze keerden terug op het hoogste niveau tijdens het EK van 2016 waar ze het zelfs tot de halve finales schopten en onderweg onze Rode Duivels uitschakelden. Uiteindelijk was het latere winnaar Portugal die hen met een 2-0 nederlaag huiswaarts sturude.

Sindsdien loopt het een pak lekkerder bij het Welsh nationaal elftal al slaagden ze er wel niet in om zich in 2018 te kwalificeren voor het WK in Rusland. Ook Gareth Bale die enkele moeilijke jaren bij Real Madrid kende lijkt eindelijk de goede vorm weer te pakken te hebben. Hij wordt nu door Real Madrid uitgeleend aan Tottenham en daar lijkt hij de laatste weken volledig open te bloeien onder de vleugels van José Mourinho.

Poule

Wales zit in dezelfde poule als onze Rode Duivels. Vandaag kijken beide ploegen elkaar voor het eerst weer in de ogen sinds de befaamde kwartfinale op het EK in Frankrijk. Daarnaast zitten ook Tsjechië, Wit-Rusland en Estland nog in de poule.

Het lijkt erop dat Wales vooral zal moeten afrekenen met Tsjechië om de tweede plaats in de groep te bemachtigen achter onze Rode Duivels. Nu Bale eindelijk weer in vorm is is het misschien wel hét moment om de kwalificatie af te dwingen voor Wales.

Nog een internationale ster die nog steeds zijn eerste optreden op een WK moet maken is Pierre-Emerick Aubameyang. De Arsenal-spits is veruit de meest bekende speler bij Gabon en veel zal dus afhangen van zijn prestaties binnen het elftal.

Aubameyang had nochtans ook voor Frankrijk, Italië of Spanje kunnen uitkomen maar reeds op 19-jarige leeftijd koos hij voor Gabon omdat zijn vader ook ooit aanvoerder was bij hen.

De ondertussen al 31-jarige spits is de sterspeler van de Gabonese ploeg. In 2015 werd hij verkozen tot 'Afrikaans voetballer van het jaar' en hij maakte in het verleden ook het goede weer bij Dortmund waar hij in het seizoen 2015/2016 uitgeroepen werd tot 'Bundesliga-speler van het jaar'.

Zuid-Afrika

De laatste keer dat Gabon echt aanspraak maakte op een ticket voor het WK was tijdens de kwalficatiecampagne voor het WK in 2010 in Zuid-Afrika, ook toen was Aubameyang er al bij. Het versloeg toen zelfs twee keer Marokko maar moest uiteindelijk de kwalificatie laten aan Kameroen dat groepswinnaar werd en als daardoor recht had op het enige WK-ticket.

Poule

Om zich te plaatsen voor Qatar staat Gabon wel voor een zware opdracht. Aubameyang en co kenden geen geluk bij de loting. Ze zitten in een poule samen met Libië, Angola en Egypte.

Enkel de groepswinnaar gaat door naar de derde en laatste kwalificatieronde voor het WK waarin het een heen- en terugwedstrijd afwerkt tegen een andere groepswinnaar om een WK-ticket te bemachtigen. Ze moeten bij Gabon dus hopen op een stunt.

Hier vindt u een lijstje met tien bekende spelers die nog nooit eerder op een WK speelden:

Naam (Nationaliteit, club)

- Virgil Van Dijk (Nederland, Liverpool)

- Gareth Bale (Tottenham/Real Madrid, Wales)

- Pierre-Emerick Aubammeyang (Arsenal, Gabon)

- Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenië)

- Henrikh Mkhitaryan (AS Roma, Armenië)

- Wilfried Zaha (Crystal Palace, Ivoorkust)

- Goran Pandev (Macedonië, Genoa)

- Atiba Hutchinson (Canada, Besiktas)

- Duvan Zapata (Colombia, Atalanta Bergamo)