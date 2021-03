Bale droomt al van het WK: "Het zou geweldig zijn om voor Wales te spelen in een WK - dat is mijn droom"

Gareth Bale speelt vanavond met Wales tegen de Rode Duivels in de voorrondes van het WK. De 31-jarige kapitein ziet het WK 2022 als de laatste kans voor zijn generatie om ooit eens op een WK te staan. Dat is zijn droom.

"Het zou geweldig zijn om voor Wales te spelen in een WK - dat is mijn droom", zegt Gareth Bale in een interview met de BBC. "We moeten het echt proberen en alles geven voor het land. Het is misschien wel de laatste keer dat onze generatie de kans krijgt om zich te kwalificeren voor een WK. Het is enorm belangrijk voor ons en we willen van deze gelegenheid gebruik maken om ons te kwalificeren. Dat hebben we al lang niet meer gedaan", voegt de speler van Tottenham er nog aan toe.

In zijn carrière verzamelde Bale een indrukwekkende prijzenkast. Met Real Madrid kon hij vier keer de Champions League winnen, werd hij twee keer kampioen, won hij één beker, twee Spaanse supercups, won hij vier WK's voor clubs en drie UEFA supercups. Met Tottenham kon hij in 2008 ook de League Cup winnen. Zo een palmares, maar Gareth Bale stond nog nooit op een WK. Dat is nu het enige wat nog ontbreekt op het palmares van de winger.