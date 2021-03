Oude bekende terug op het veld bij Union

Sébastien Pocognoli tekende op 8 januari vorig jaar een contract bij Union. In totaal kon hij slechts vier wedstrijden spelen voor de Brusselaars, waarna hij uitviel met een blessure. Gisteren speelde hij voor het eerst in meer dan een jaar nog eens een wedstrijd.

Voormalig Rode Duivel, Sébastien Pocognoli, miste dit seizoen alle wedstrijden van Union. Met een blessure lag hij meer dan een jaar in de lappenmand. Zijn laatste wedstrijd dateerde van 15 februari 2020 tegen Roeselare. Gisteren stond de 33-jarige verdediger voor het eerst in meer dan een jaar nog eens op het veld. In een oefenmatch tegen Oud-Heverlee Leuven maakte Pocognoli zijn comeback.

Pocognoli speelde in zijn carrière voor Standard, AZ Alkmaar, Genk, Hannover 96, West Bromwich Albion, Brighton & Hove Albion en nu dus Union. Met AZ werd hij Nederlands kampioen en won hij ook een supercup. Met Standard won Sébastien Pocognoli nog twee keer de Beker van België.