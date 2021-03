Wales wil 'BLM'-groet brengen voor start van wedstrijd tegen Rode Duivels

De Welshe voetbalbond heeft aan de Belgische bond en de scheidsrechter gevraagd om vanavond voor aanvang van de wedstrijd de Black Lives Matter-groet te brengen. Dat moest nog besproken worden.

De Welshmen willen dus geknield en met gebalde vuist in de lucht een gebaar maken. In België doen de ploegen dat niet meer, maar in de Premier League is het wel nog ingeburgerd. Spelers als Romelu Lukaku hechten er ook veel belang aan.

De kans is groot dat het aanvaard wordt door de Belgische bond. Lukaku was één van de jongens die het traditioneel deed voor elke wedstrijd met de Duivels.