Komt er een WK-kwalificatiewedstrijd in gevaar deze avond? Alle spelers van dit land in quarantaine geplaatst na positieve coronatest

Normaal gezien begint Duitsland deze avond aan haar WK-voorronde met een wedstrijd tegen IJsland, maar de kans is bestaande dat de wedstrijd uitgesteld zou worden. Er is namelijk een positieve coronabesmetting bij de Duitse nationale ploeg.

Is de wedstrijd tussen Duitsland en Ijsland deze avond in gevaar? Jonas Hofmann, een speler van de Duitse nationale ploeg, heeft namelijk positief getest op het coronavirus. Aangezien hij nog met andere spelers heeft getraind, moeten ze allemaal in quarantaine.

Volgens Goal is het dan ook onduidelijk of de wedstrijd van vanavond wel kan doorgaan. Volgens Bild krijgen de spelers nu sneltesten en als daarbij nog meer positieve testen aan het licht komen, bestaat de kans dat het afgelast zal worden.