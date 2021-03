Jan Vertonghen heeft er vertrouwen in na revanche tegen Wales: "We zijn gegroeid sinds 2016"

De Rode Duivels hebben hun revanche voor enkele eerdere nederlagen tegen Wales beet met een 3-1 zege in Leuven woensdagavond. Jan Vertonghen zag dat het goed was.

In de WK-kwalificatiecampagne was het voor de Rode Duivels zaak om zo goed als mogelijk aan de campagne te beginnen. Uiteindelijk zou dat ook lukken: de Belgen haalden een vroege achterstand op en wonnen met 3-1.

Sterker en completer

Tegen Wales - toch wel een zwart beest van de Belgen de laatste jaren - is dat een prima resultaat. "Het was niet onze beste match, maar soms moet je kunnen winnen zonder goed te spelen. Dat is wat grote ploegen doen."

"We zijn nooit in paniek geraakt en hadden altijd vertrouwen. We hebben nooit aan de match uit 2016 teruggedacht, ook niet toen we 0-1 achter kwamen. Dat ligt al ver achter ons. We zijn gegroeid sinds die wedstrijd. We zijn sterker en completer geworden."