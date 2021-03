Missie EK? 'Eden Hazard duikt op in België voor topoverleg'

Eden Hazard krijgt rust van Real Madrid de komende weken en maanden om zijn blessure te laten helen. Maar: de Rode Duivel dook op in het oefenkamp van de Belgen in Tubeke blijkbaar.

Het is Het Laatste Nieuws die naar buiten komt met de mededeling dat Eden Hazard opdook in het Nationaal Oefencentrum in Tubeke.

Revalidatie

Hij was er te gast om zijn revalidatie te bespreken met Lieven Maesschalck, die de revalidatie van de Rode Duivel van dichtbij zal volgen.

Mogelijk passeert Hazard donderdag nog eens bij de Belgen, op woensdag nam hij al uitgebreid de mogelijkheid om iedereen te groten.