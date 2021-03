Zoveel zelfvertrouwen bij Duivels: "Met onze manier van voetballen komen die kansen en goals altijd"

Hoeveel ploegen zouden na een vroege 0-1 toch zonder overleg proberen daar zo snel mogelijk iets aan te doen? Niet de Rode Duivels. Die hebben zoveel geloof in hun eigen kwaliteiten dat ze weten dat het goed gaat komen.

Eerst en vooral omdat ze voelden dat ze een maat of twee beter waren dan Wales, dat toch wel de beste tegenstander in de groep zou moeten zijn. "We zijn niet goed begonnen", zei Alderweireld. "Maar we hadden wel een goed antwoord op die vroege achterstand. Vier-vijf jaar gelden hadden we misschien gepanikeerd, maar we zijn rustiger geworden."

Dat, en er loopt vooraan zoveel kwaliteit dat de oplossingen zichzelf zullen aanbieden. "We hebben een plan en weten dat met onze manier van voetballen er altijd kansen en goals komen", aldus de verdediger zelfverzekerd.

Wales kroop vanaf het begin achter de bal en gaf die tactiek niet op. "We hadden wel gehoopt dat ze in de tweede helft zouden komen zodat er meer ruimte zou komen. Maar dat deden ze niet. Anders hadden we meer kunnen doen."