Manchester United wil speler die nu verhuurd is volgend seizoen een nieuwe kans geven: ook gesprekken over nieuw contract

Jesse Lingard maakt indruk in de Premier League. De aanvallende middenvelder is genomineerd om speler van de maand te worden en kan ook aardige statistieken voorleggen bij West Ham United met 5 doelpunten en 3 assists in 7 wedstrijden. Manchester United, de moederclub van Jesse Lingard, is onder de indruk van de 28-jarige Engelsman. Ze zouden hem volgend seizoen dan ook een nieuwe kans willen geven. Volgens SkySports zou er zelfs gesproken worden over een nieuw contract.