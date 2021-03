Meteen ferme kritiek van analist op keuze Martinez: "Dat is toch niet professioneel? Ik begrijp dat niet"

Het was afwachten wie Roberto Martinez op de flank zou zetten bij gebrek aan Meunier, Hazard en Carrasco.

De keuze viel op Nacer Chadli. "Hij deed het van alle mogelijkheden het meest constant op die positie", aldus bondscoach Roberto Martinez bij VTM daarover.

"Hij is nu inderdaad even buiten strijd geweest door blessures, maar hij heeft getraind met zijn club ook al had hij geen speelminuten. Hij werkt al heel goed sinds maandag, ik heb geen twijfels dat hij klaar is. Ik ben gegaan voor iets meer ervaring."

Niet professioneel

Bij de analisten in de studio was er verdeeldheid. "Chadli is verrassend", aldus Marc Degryse. "Hij speelde al niet meer sinds 10 januari, dat is toch een serieuze test wat betreft fitheid en een beetje een risico."

"Chadli, dat is toch een mooi teder moment in deze tijden. Dit is toch niet professioneel van de coach? Hij heeft het ritme niet, ik begrijp dat niet", aldus Jan Mulder kritisch. Al waren hij - en Olivier Deschacht - het er wel over eens dat hij een geweldige speler is.